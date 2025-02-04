UBS Ve BNP Paribas Kârları Yükseldi

UBS’İN NET KÂRI VE HİSSE GERI ALIMI PLANI

İsviçre’nin önde gelen bankacılık kuruluşu UBS, yılın dördüncü çeyreğinde 770 milyon dolar net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket daha önceki öngörüsünde bu çeyrekte 483 milyon dolarlık kâr bekliyordu. Ayrıca, UBS 2025’in ilk yarısında 1 milyar dolarlık ve bu yılın ikinci yarısında 2 milyar dolara kadar ek hisse geri alımı planlarını da açıkladı. Grup geliri, 11,64 milyar dolarlık beklentilere rağmen, 11,635 milyar dolara ulaştı. Dördüncü çeyreğin diğer önemli gelişmeleri arasında maddi öz sermaye getirisi, üçüncü çeyrekteki yüzde 7,3’e kıyasla yüzde 3,9 olarak belirlendi. Bankanın ödeme gücünü ölçen CET 1 sermaye oranı ise üçüncü çeyrekten değişmeden yüzde 14,3 seviyesinde kaldı.

UBS’İN MALIYTE TASARRUFU HEDEFLERİ

UBS, 2023’te yerel rakibi Credit Suisse ile gerçekleştirdikleri hükümet destekli devralma sürecinin zorluklarını atlatmanın ardından, yıl sonuna kadar toplam 13 milyar dolarlık maliyet tasarrufunun 7,5 milyar dolarını gerçekleştirmeyi bekliyordu. CEO Sergio Ermotti, geçen ay Bloomberg’e verdiği röportajda, grubun gönüllü ayrılışlara güvenmeyi hedeflemesine rağmen, işten çıkarmaların “kaçınılmaz” olduğunu belirtti.

BNP PARIBAS’IN KAR VE MALIYET HEDEFLERİ

Fransa merkezli BNP Paribas, yatırım bankacılığındaki ticaret faaliyetlerindeki artışla birlikte dördüncü çeyrekte net kârda tahminleri aşan bir sıçrama bildirdi. Ancak kredi kuruluşu, 2025 için kâr hedefini düşürdü ve maliyetlerini daha da azaltmayı planladığını açıkladı. Varlıklar açısından euro bölgesinin en büyük bankası olan BNP Paribas, grup net gelirinin Aralık ayında sona eren üç aylık dönemde yüzde 15,7 artarak 2,32 milyar euroya çıktığını, bu oranın, analistlerin tahmin ettiği 2,24 milyar euroluk ortalamanın üzerine çıktığını belirtti. Dönem içindeki gelir de yüzde 10,8 artarak 12,1 milyar euroya ulaştı ve bu, analistlerin öngördüğü 11,6 milyar euroluk ortalamanın üzerinde gerçekleşti.