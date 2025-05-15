Üç Ülkenin Heyetleri Masada Olacak

TÜRKİYE, DÜNYA KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKECEK DİPLOMATİK TEMASLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye, yarın İstanbul’da global çapta önemli olan diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki Amerikan heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık ettiği Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinskiy’in yönettiği Rus heyeti ile bir araya gelecek.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ DİYALOGUN BAŞLANGICI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, katılımcı heyetler İstanbul’da barış sürecine yönelik olası müzakere alanlarını değerlendirecek. Özellikle Rus ve Ukrayna taraflarının üç yıl aradan sonra aynı masada bir araya gelme hazırlığı, sürecin ciddiyetini göstermekte.

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A ARABULUCULUK ÇAĞRISI

Görüşmelerin zeminini, 11 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı çağrı oluşturuyor. Putin, doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz biçimde 15 Mayıs itibarıyla yeniden başlatılmasını önermiş ve bu sürecin Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleşmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu çağrıya olumlu yanıt vererek diplomatik sürecin canlandırılması amacıyla İstanbul’un devreye girmesini sağladı.

UKRAYNA’DAN OLUMSUZ YANIT ALINDI

Ukrayna yönetimi, Putin’in önerisine olumlu karşılık vererek müzakere masasına dönmeye istekli olduklarını ifade etti. Bu gelişme, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti ve birçok Avrupa başkenti sürece dair destek verdi.

BAKAN FİDAN, RUS HEYETİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLATTI

Bu akşam, sürecin ilk adımı atılarak Bakan Fidan ile Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ön görüşmeler gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, görüşme planlandığı şekilde başladı ve taraflar müzakere ortamının çerçevesini oluşturmak için fikir alışverişinde bulunuyor.

TÜRKİYE YENİDEN ARABULUCU OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Yarın yapılacak üçlü görüşmeler, diplomatik çevreler tarafından devam eden savaşın sona ermesi için “önemli bir eşik” olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin arabuluculuk rolünü yeniden üstlenmesi ve taraflar arasında doğrudan diyalogun başlaması, bölgedeki gerginliğin azalmasına yönelik umutları artırıyor.