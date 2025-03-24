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Uçağı Kaçırdı, Apronda Koştu

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Diyarbakır seferi için yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış için pist başına ilerlemeye başladı.

YOLCUNUN KOŞMAK ÜZERİNE YAPTIĞI DURUM

Geç kaldığı için uçağa alınmayan bir yolcu, ‘gate’ kapısını aşarak aprondaki uçağa doğru koşmaya başladı. Hava yolu personelinin durdurma çabalarına rağmen koşmaya devam eden yolcu, polis tarafından yakalandı. Aprona giren bu yolcu hakkında işlem yapılmak amacıyla emniyete götürüldü.

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