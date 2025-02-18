Uçak Kazası Mucizeyle Atlatıldı, Can Kaybı Yok

DÜNYA GÜNDEMİNDE UÇAK KAZASI

Kanada’da gerçekleşen uçak kazası, yolcu uçağının iniş sırasında ters dönmesi ile büyük bir şaşkınlık yarattı. Delta Air Lines’ın açıklamasına göre, Minneapolis’ten Toronto’ya sefer yapan uçak, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na iniş yaparken kazaya uğradı. Bombardier CRJ-900 tipi olan uçakta, 80 kişi bulunuyordu. Olay sonrası yolcular büyük bir panik yaşarken, görüntülerde yolcuların derin nefes alarak uçaktan indiği gözlemlendi. Neyse ki kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ancak 18 kişi yaralandı.

KAZANIN NEDENİ BELİRSİZ

Delta Air Lines, kazanın nedenine dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Kanada medyasına göre, kazanın meydana geldiği sırada bölgede şiddetli rüzgarların etkili olduğu belirtildi. Bu rüzgarların uçağın iniş sırasında kontrolünü kaybetmesine neden olabileceği öne sürüldü. Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını dile getirerek, “Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum,” şeklinde konuştu. Bastian, kazayla ilgili detayları öğrenmeye çalıştıklarını ve güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan gün içinde yapılması planlanan diğer uçuşlar, bu kaza nedeniyle iptal edildi. Delta Air Lines, yolcuların mağduriyetini gidermek için gereken çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca, kazanın görgü tanıklarından biri tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, yolcuların yere ayak bastığı anları içermekte ve kazanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermekte.