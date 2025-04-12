Gündem

Uçak, Pistten Çıktı Duvara Çarptı!

ucak-pistten-cikti-duvara-carpti

UÇAK KAZASI HAKKINDA BİLGİLER

Fas’ın Fez kentinde bulunan Fez-Saiss Havaalanı yakınlarında dün bir uçak kazası meydana geldi. İniş esnasında pistten çıkan küçük bir uçak, havaalanı çevresindeki duvara çarptı. Bu olayda, uçaktaki mürettebattan 3 kişi ve çevrede bulunan 1 kişi yaralanıyor.

KAZA ANINDAKİ DURUM

Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada uçakta yolcu olmadığını ve bu nedenle can kaybı yaşanmadığını aktarıyor. Yaralılar, olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe, Edin Dzeko’yu Kaybediyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun transfer olacağına dair çıkan iddialar, taraftarları derinden üzdü. Yeni takımıyla ilgili bilgiler henüz netlik kazanmadı.
Gündem

İstanbul’da Doğalgaz Borusu Patladı!

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın önünde doğalgaz patlaması gerçekleşti. Yangın kontrol altına alındı, olayda can kaybı yaşanmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.