Uçak, Pistten Çıktı Duvara Çarptı!

UÇAK KAZASI HAKKINDA BİLGİLER

Fas’ın Fez kentinde bulunan Fez-Saiss Havaalanı yakınlarında dün bir uçak kazası meydana geldi. İniş esnasında pistten çıkan küçük bir uçak, havaalanı çevresindeki duvara çarptı. Bu olayda, uçaktaki mürettebattan 3 kişi ve çevrede bulunan 1 kişi yaralanıyor.

KAZA ANINDAKİ DURUM

Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada uçakta yolcu olmadığını ve bu nedenle can kaybı yaşanmadığını aktarıyor. Yaralılar, olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.