Uçak Ters Döndü, Mucizevi Kurtuluş!

DÜN KANADA’DA MEYDANA GELEN UÇAK KAZASI

Kanada’da dün meydana gelen uçak kazası, yolcu uçağının iniş sırasında ters dönmesiyle dikkat çekti. Delta Air Lines, uçağın Minneapolis’ten Toronto’ya sefer yaptığı esnada bu kazanın gerçekleştiğini açıkladı. Bombardier CRJ-900 tipi uçak, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında ters dönerek büyük bir panik yarattı. İçinde bulunan 80 kişi, olay sonrası derin nefes alarak uçağı terk etti. Neyse ki kazada can kaybı yaşanmadı; ancak 18 kişi yaralandı.

KAZANIN NEDENİ VE RÜZGARLARIN ETKİSİ

Delta Air Lines, kazanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermedi. Ancak Kanada basını, kaza sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti. Bu rüzgarların, uçağın iniş sırasında kontrol kaybına neden olabileceği öne sürüldü. Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian, kazadan etkilenenlerin yanlarında olduklarını vurgulayarak, “Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum,” dedi.

KALKIŞLAR DA İPTAL OLDU

Bastian, kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını belirtti ve güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan gün içinde planlanan diğer uçuşlar, bu kaza nedeniyle iptal edildi. Delta Air Lines, yolcuların mağduriyetini gidermek için gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi. Kazadan sonra, uçakta bulunan bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, yolcuların yere ayak bastığı anları yansıtarak, kazanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.