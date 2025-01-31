Uçak ve Helikopter Çarpışması: 67 Ölü

UÇAK VE HELİKOPTERİN ÇARPİŞİ

ABD’nin başkenti Washington’a yakın Ronald Reagan Havalimanı’na iniş esnasında çarpışan American Airlines’a ait Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı, 60 yolcu ve 4 mürettebat ile birlikte, 3 personel taşıyan Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter ile havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Amerikan medyası, kazada kurtulan olmadığını bildirdi. 300 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, enkazdan yaklaşık 30 ceset çıkarıldı. Kaza sonrası Ronald Reagan Havalimanı’nda bir gün boyunca tüm uçuşlar durduruldu.

KONTROL KULESİ İLE HELİKOPTER ARASINDAKİ KONUŞMA

Kaza, yerel saatle 21.00 (TSİ 05.00) sularında gerçekleşti. Kazadan önce, kontrol kulesi ile askeri helikopter arasında geçen iletişim kaydedildi. Kule, askeri helikoptere “CRJ görüş alanınızda mı?” diye sordu. Ardından kule, helikoptere ‘yolcu uçağının arkasından geçmesi’ konusunda bir uyarı yaptı. Bu talebin ardından kaza meydana geldi. Helikopterin, eğitim uçuşu yaptığı ve Ronald Reagan Havaalanı’nın güneybatısındaki Virginia’daki Fort Belvoir üssünden kalktığı kaydedildi.