Uçaklarda Ücretsiz Su İkramı Yapılacak

YOLCU SU İKRAMI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu şirketlerine yolculuk esnasında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması için talimat verildiğini açıkladı. Bakan, “Uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak” şeklinde bir ifade kullandı. Uygulama, uçuş sürelerinin dikkate alınmadığı bir kapsamda yürütülecek.

YOLCU KONFORU İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Uraloğlu, bu kararın yolcu konforu ve uçuş güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı. Özellikle yaz aylarında ve uzun beklemelerde yolcuların su sıkıntısı çekmesinin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizdi. “Susuz kalma, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz” diyerek bu adımın faydalarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, uluslararası standartlar bağlamında yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının hava yolu işletmeleri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır” dedi. Bu tür uygulamaların, hem yerel hem de uluslararası ölçekte etkin bir hava yolu deneyimi sunmak için gerekliliğine vurgu yaptı.