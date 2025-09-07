Uçaklarda Ücretsiz Su Verilecek

YOLCUYLA ÜCRETSİZ SU İKRAMI UYGULAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak seyahatlerindeki yolculara ücretsiz su ikramı yapılması için havayolu şirketlerine gerekli talimatların verildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla, yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu şirketlerine gönderdiğimiz talimat doğrultusunda, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri göz önünde bulundurulmayacak” dedi.

YOLCU KONFORUNA ÖNEM VERİLİYOR

Yolcu konforunu ve uçuş güvenliğini etkileyen bu karar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve hatta tıbbi acil durum gibi riskler doğurabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, uluslararası işletmelerde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğunu belirterek, “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini artırmanın yanında işletmelerimizin uluslararası saygınlığını da yükseltecektir” açıklamasında bulundu.