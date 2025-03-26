Gündem

Uçakta Bomba Şakası Yapan Yolcuya Ceza

ucakta-bomba-sakasi-yapan-yolcuya-ceza

OLAYIN GERÇEĞİ

15 Haziran 2023 tarihinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları’na ait Kayseri-İstanbul seferini gerçekleştiren bir uçak, 03.45’te yolcu kabul etmeye başladı. Yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine “Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız” diyerek bir tehditte bulundu. Bu sözleri duyan bazı yolcular, terör eylemi ihtimali sebebiyle panik yaşadı. Uçakta bir arbede oluştu ve bazı yolcular uçaktan inmek istedi. Pilot durumu kolluk güçlerine iletti. Gediz Solgançok gözaltına alındı ve uçak 54 dakika gecikmeyle havalandı. Yapılan işlemlerin ardından, Solgançok tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı ve Solgançok hakkında “Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Davanın ikinci duruşmasında sanık olan Gediz Solgançok, mahkemeye katılmadı; ancak avukatı salonda yer aldı. Solgançok, ilk duruşmada, “Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı” dedi.

PİŞMANLIK VE CEZA

Solgançok, yaptığı bu hareketin suç olduğunu bilseydi böyle bir şey söylemeyeceğini belirterek, “Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı. Süreç sonunda Gediz Solgançok, TCK’nın 270/1 maddesi gereğince “Suç üstlenme” suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecindeki iyi hali göz önünde bulundurularak ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Lüks Elektrikli SUV Sealion 05 Tanıtıldı

Çinli otomobil üreticisi BYD, 16.200 dolardan başlayan fiyatıyla yeni elektrikli SUV modeli Sealion 05’i tanıttı. Araç, Türkiye'deki uygun fiyatlı alternatifler arasında yer alabilir.
Gündem

İmamoğlu’nun Diploması Hakkında Yeni Gelişme

Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu rektörü, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline dair değerlendirmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.