Uçakta Bomba Şakası Yapan Yolcuya Ceza

OLAYIN GERÇEĞİ

15 Haziran 2023 tarihinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları’na ait Kayseri-İstanbul seferini gerçekleştiren bir uçak, 03.45’te yolcu kabul etmeye başladı. Yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine “Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız” diyerek bir tehditte bulundu. Bu sözleri duyan bazı yolcular, terör eylemi ihtimali sebebiyle panik yaşadı. Uçakta bir arbede oluştu ve bazı yolcular uçaktan inmek istedi. Pilot durumu kolluk güçlerine iletti. Gediz Solgançok gözaltına alındı ve uçak 54 dakika gecikmeyle havalandı. Yapılan işlemlerin ardından, Solgançok tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı ve Solgançok hakkında “Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Davanın ikinci duruşmasında sanık olan Gediz Solgançok, mahkemeye katılmadı; ancak avukatı salonda yer aldı. Solgançok, ilk duruşmada, “Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı” dedi.

PİŞMANLIK VE CEZA

Solgançok, yaptığı bu hareketin suç olduğunu bilseydi böyle bir şey söylemeyeceğini belirterek, “Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı. Süreç sonunda Gediz Solgançok, TCK’nın 270/1 maddesi gereğince “Suç üstlenme” suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecindeki iyi hali göz önünde bulundurularak ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.