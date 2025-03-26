Uçakta ‘Bomba’ Şakası Yapan Yolcuya Ceza

UÇAKTA ŞAKA KAVRAMIYLA TERÖR PANIĞI

15 Haziran 2023 tarihinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Erkilet Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları’nın Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45’te yolcu kabulüne başladı. Yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği esnada kabin amirine, “Beni upgrade (Yolcunun biletini almış olduğu sınıftan bir üst sınıfa geçirilmesi) yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız.” sözlerini sarf etti. Bu duyulunca bazı yolcular arasında terör paniği yaşandı ve arbede çıktı. Bazı yolcular uçağı terk etmek isteyince pilot durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Olayın ardından Gediz Solgançok, gözaltına alındı ve uçağın havalanması 54 dakika gecikti. Solgançok, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ULAŞIM ARAÇLARINI KAÇIRMA SUÇUNDAN DAVA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda Gediz Solgançok’a, “Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına sanık Solgançok katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu. İlk duruşmasında Solgançok, “Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı.” ifadesini kullandı. Bu durumu suç olarak değerlendirseydi böyle bir şey yapmayacağını da ekleyerek, “Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum.” dedi.

HAPİS CEZASI VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Gediz Solgançok, Türk Ceza Kanunu’nun 270/1 maddesine göre “Suç üstlenme” suçundan bir yıl hapis cezasına mahkum edildi. Daha sonra, tutuksuz sanığın yargılama sürecindeki tutumları ve verilen cezanın etkileri göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi uygulandı. Sonuç olarak, Solgançok 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.