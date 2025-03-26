Uçakta Bomba Şakası Yapan Yolcuya Ceza

UÇAKTAKİ ŞAKA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

15 Haziran 2023’te Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere kalkış yapacak olan Türk Hava Yolları uçağı, 03.45’te yolcu kabulüne başladı. Yolculardan biri olan Gediz Solgançok, uçağa binerken kabin amirine, “Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız” ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan bazı yolcular, terör eylemi panigi yaşadı. Aralarında bir arbede çıkarken, bazı yolcular uçağı terk etmek isteyince pilot Kolluk güçlerine durumu bildirdi. Solgançok gözaltına alındı ve uçak, 54 dakika gecikmeli olarak havalandı. Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Gediz Solgançok hakkında “Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

MAHKEMEDEKİ SAVUNMASI

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasında sanık Gediz Solgançok, duruşmaya katılmadı, ancak avukatı salonda bulundu. İlk duruşmada, “Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma olmadı.” diye savunma yaptı. Solgançok, bu tür bir ifade kullanmasının suç olduğunu bilseydi asla böyle bir şey söylemeyeceğini belirtti. “Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum” sözlerini ekledi.

SONUÇ VE CEZA

Gediz Solgançok, TCK’nın 270/1 maddesi uyarınca “Suç üstlenme” suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra, tutuksuz sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın gelecekteki etkileri göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi uygulamasıyla cezası 10 ay hapse düşürüldü. Verilen hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.