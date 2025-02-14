Uçakta Kavga Çıktı, Erzurum’a Acil İniş Yaptı

ANTALYA’DAN KAZAKİSTAN’A YOLCULUKTA ŞİDDETE DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Antalya’dan Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitmekte olan Pegasus Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağında, gece saatlerinde yolcular arasında meydana gelen tartışma, hızla bir kavgaya dönüşüyor. Artan gerginlik sonrasında pilot, güvenlik açısından risk oluşturan durumu değerlendirmiş ve Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapma kararı almış.

OLAYDA KARŞILIKLI ŞİKAYETLER

Uçaktaki kargaşaya karışan yolcular arasında Ukraynalı bir çift ile Kazakistanlı iki kadın yer alıyor. Olayın ardından, bu kişiler birbirlerinden şikayetçi olmuş. Durum hemen yetkililere iletilirken, Erzurum Havalimanı’na polis ve sağlık ekipleri yönlendirilmiş.

GÖZALTILAR VE İFADELER

Havalimanında gözaltına alınan dört kişi, sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edilerek ifadeleri alınmaya başlanıyor.

SEFER DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayın sonrasında, kavganın tarafı olan yolcular uçaktan indiriliyor. Diğer yolcuların ciddi bir sağlık problemi olmadığı belirlenirken, Pegasus uçağı Erzurum’dan havalanarak Astana seferine kaldığı yerden devam ediyor.