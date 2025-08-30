Ücretli Yayınlar İçin Operasyon Yapıldı

İŞLEM YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor yayınlarını yasadışı bir şekilde sağlayan uygulamalar üzerinden 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındığı belirlenen şüphelilerle ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olarak yapılan bu operasyonda, 21 ilde eş zamanlı olarak 43 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerden 27’si tutuklandı.

YASADIŞI YAYINLAR İÇİN ÖZEL UYGULAMA KULLANILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun verdiği talimat doğrultusunda İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘İnat Box’ adlı uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, bu uygulama aracılığıyla yasadışı dizi, film ve spor yayınlarının yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin bu uygulama üzerinden zararlı yazılım kullanarak, özellikle gece saatlerinde internet bankacılığı hesaplarına izinsiz erişim sağladığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTTI

Bu yöntemle 46 kişi üzerinden 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamındaki finansal analiz ile banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri neticesinde toplamda 75 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, birinin ise yurtdışında olduğu bilgisi edinildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

26 Ağustos’ta İstanbul merkezli olarak 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonrasında 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 kişi Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda 27 şüpheli tutuklandı.