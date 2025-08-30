Ücretli Yayınlara Yasa Dışı Erişim Sağlandı

İŞLEM YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarını yasa dışı olarak yayınlayan uygulamalar aracılığıyla 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olarak düzenlenen bu operasyonda 21 ilde eş zamanlı olarak hareket eden güvenlik güçleri, 43 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturma sonucunda 27 şüpheli tutuklandı.

UYGULAMA VE ZARARLI YAZILIM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘İnat Box’ isimli uygulamanın cep telefonlarına indirildiğini ve bu uygulama üzerinden dijital içeriklerin yasa dışı olarak yayınlandığını belirledi. Şüphelilerin zararlı yazılım kullanarak, özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kullanıcıların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Yapılan bu eylemler sonucunda 46 kişinin banka hesaplarından haksız kazanç elde edildi.

SUÇUN İZLERİ VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen finansal analizler, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sayesinde toplamda 75 şüpheli belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, bu kişilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında olduğu öğrenildi. 26 Ağustos’ta yürütülen eş zamanlı operasyonda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer 33’ü Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan 27 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakime sevk edildi.