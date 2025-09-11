Ücretsiz Yemek Uygulaması Geliyor

TEKLİFİN SEBEBİ VE EKONOMİK DURUM

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, devlet okullarında ‘bir öğün ücretsiz yemek’ verilmesini Meclis gündemine taşıyarak, bu konu üzerine yasa teklifi sundu. Teklifinin gerekçesinde, ülkenin mevcut ekonomik koşullarına ve halkın içinde bulunduğu yoksulluk durumuna dikkat çeken Avşar, asgari ücretin açlık sınırının 5 bin TL altında olduğunu, geniş tanımlı işsizliğin de yüzde 32’yi aştığını belirtti. Ayrıca, sağlıklı beslenme ve gıdaya erişim sorunlarının derinleştiğini vurguladı.

BESLENME SORUNU VE GIDA GÜVENCESİZLİĞİ

Uluslararası literatürde gıda güvencesizliğinin; yetersiz beslenme ve sağlıklı gıdaya erişememe durumu olarak tanımlandığını belirten Avşar, “Uzmanlar, okul yıllarının çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir dönem olduğunu değerlendirmekte ve sağlıklı beslenmenin; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulamaktadır” dedi. Ülkemizde çocukların yeterli ve dengeli beslenemediğini ve bunun başlıca nedeninin ekonomik faktörler olduğunu bildirdi. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda krizi gibi faktörlerin birçok ailenin sağlıklı beslenmesini ve gıdaya erişimini olumsuz etkilediği aktarıldı.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE KAMUSAL PROGRAMLAR

Avşar, okullarda ‘bir öğün ücretsiz yemek’ uygulamasının çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir adım olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Ancak, okul öncesi dönemde ve okullarda çocukların sağlıklı beslenmesini sağlama amacıyla uygulanan kamusal programların yetersiz kaldığını ifade etti. Bu nedenle, çocukların beslenme ihtiyacının sosyal hizmet programlarıyla karşılanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitimin Anayasa’yla güvence altına alınmış temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayan Avşar, ekonomik güçlükler yaşayan ailelerin çocuklarının sıklıkla eğitimden mahrum kaldığını ve bunun eğitimde ciddi adaletsizliklere yol açtığını belirtti. Avşar, “Bu çerçevede ‘ücretsiz bir öğün yemek’ desteği, eğitimdeki eşitsizliklerin azaltılması ve hak temelli bir eğitim sisteminin oluşturulması için olmazsa olmazlardandır” dedi.

Yasa teklifinin amacı üzerine de Avşar, “Bu teklifle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ek madde eklemek suretiyle okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde hizmet veren Devlet okullarında Sağlık Bakanlığının öğrenciler için belirlediği besin gereksinimleri dikkate alınarak, tüm öğrencilere her gün ‘bir öğün ücretsiz yemek’ desteği sağlanması amaçlanmaktadır” dedi. Bunun yanı sıra, özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı durumlardaki öğrencilere yönelik okul, il veya bölge bazlı bazı kriterler belirleyerek sosyal destek mekanizması oluşturulmasının, Anayasal bir hak olan eğitime eşit ve adil bir şekilde erişimin sağlanması hedeflendiğini ifade etti.