Ücretsiz Yemek Uygulaması Önerisi Getirildi

CHP MİLLETVEKİLİ CEM AVŞAR’DAN YENİ YEMEK TEKLİFİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, devlet okullarında ‘bir öğün ücretsiz yemek’ verilmesi konusunu Meclis gündemine taşıdı ve bu konuda bir kanun teklifi sundu. Teklifinin gerekçesinde, ülkenin ekonomik koşullarına ve toplumdaki yoksulluk sorununa dikkat çeken Avşar, asgari ücretin açlık sınırının 5 bin TL altında kaldığını, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 32’yi aştığını, sağlıklı beslenme ve gıdaya erişim probleminin giderek derinleştiğini vurguladı.

ÇOCUKLARA SAĞLIKLI BESLENME İHTİYACI

Uluslararası ölçekte gıda güvencesizliğinin; yetersiz beslenme ve sağlıklı gıdaya erişim eksikliği olarak tanımlandığını belirten Avşar, şunları dile getirdi: *Uzmanlar, okul yıllarını çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir dönem olarak değerlendirmekte ve sağlıklı beslenmenin; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını vurgulamaktadır. *Bu bağlamda ülkemizde çocukların yeterli ve dengeli beslenemediği ve bunun başlıca nedeninin ekonomik faktörler olduğu bilinmektedir. *Gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda krizi gibi olgular birçok ailenin sağlıklı beslenme ve gıdaya erişimini olumsuz şekilde etkilemektedir.

ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN KAMUSAL POLİTİKALAR

Okullarda ‘bir öğün ücretsiz yemek’ uygulamasının, çocukların sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Avşar, ülkemizde okul öncesi dönem ve okullarda çocukların sağlıklı beslenmesini sağlama amacıyla etkili kamu programlarının yetersiz kaldığını, bu nedenle çocukların beslenme gereksinimlerinin sosyal hizmet programlarıyla karşılanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Kamu politikalarının çocuk sağlığına odaklanması gerektiğini söyleyen Avşar, eğitimin Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir insan hakkı olduğunu ve bu eğitimin adil ve erişilebilir olması gerektiğini ifade etti. Ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarının genellikle eğitimden mahrum kaldığını ve bunun ciddi adaletsizlikler ile hak ihlallerine yol açtığını belirtti.

YEMEK DESTEĞİ ANAYASAL BİR HAK

Kanun teklifinin amacına dair Avşar, “Bu teklifle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ek madde ekleyerek, okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde hizmet veren devlet okullarında Sağlık Bakanlığı’nın öğrenciler için belirlediği besin gereksinimlerini dikkate alarak tüm öğrencilere her gün ‘bir öğün ücretsiz yemek’ desteği sağlanmasını hedeflemektedir. Özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan öğrencilere yönelik okul, il veya bölge bazlı bazı kriterler belirlenerek ve bir sosyal destek mekanizması oluşturularak uygulamaya konulması, Anayasal bir hak olan eğitime eşit ve adil şekilde erişmenin sağlanmasını amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.