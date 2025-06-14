Uçuş Kaçırıldı, Mucizevi Kurtuluş Sağlandı

UÇAK KAZASINDAN KAÇAN YOLCU

Hindistan’ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India uçağını 10 dakika farkla kaçıran bir yolcu, “mucizevi” şekilde hayatta kaldı. Yolculardan Bhoomi Chauhan, BBC’ye verdiği demeçte, Ahmedabad Havalimanı’na ulaşmak için hareket ettiklerini, ancak yoğun trafik nedeniyle uçağa yetişemediklerini ifade etti. İngiltere’nin Bristol kentinde eşiyle birlikte Hindistan’ı ziyaret eden Chauhan, dönüş yolunda başına gelen sıra dışı olayı şöyle anlattı: “Saat 12.20’de havaalanına ulaştık. Kalkışa yaklaşık bir saat kala oradaydım, ancak biniş işlemleri başlamıştı. Online check-in yapmıştım ama personel beni uçağa almadı. Çok sinirlendik, şoföre kızdık ve havalimanından ayrıldık.”

KAZA ANI VE GEÇMİŞTE KALAN BİR FIRSAT

Havalimanı dışında çay içmek üzere durdukları sırada seyahat acentesiyle biletlerini iade etme konusunda konuştukları esnada, uçağın düştüğünü öğrendiğini belirten Chauhan, “Bu kesinlikle bir mucize. Hala inanamıyorum. Eğer biraz daha erken çıksaydım, şu an hayatta olmayabilirdim.” ifadesinde bulundu.

UÇAK FACİASI VE KURBANLAR

Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmekte olan yolcu uçağı, dün kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Air India hava yolu şirketi, “Air India 171” sefer numaralı uçakta toplamda 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, yolculardan 169’unun Hindistan vatandaşı, 53’ünün İngiltere vatandaşı, 1’inin Kanada vatandaşı ve 7’sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı. Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini ve kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu doğruladı. Uçağın düşme sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını izah etti.