Uçuşlarda Ücretsiz 200 Ml Su İkramı

ÜCRETSİZ SU İKRAMINA YENİ DÜZENLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak seyahatlerinde yolculara ücretsiz su sunumu yapılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu. Bu talimat ile her yolcuya, uçuş esnasında en az 200 mililitre içme suyunun bedava temin edilmesi zorunlu hale geliyor.

SAĞLIK RİSKLERİNİN AZALTILMASI HEDEFİ

Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” dedi. Uraloğlu, bu kararın yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, yaz aylarında, uzun beklemelerde ya da kabin havalandırmasının yetersiz kaldığı durumlarda yolcuların susuz kalmasının sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

ULUSLARARASI OPERASYONEL STANDARTLAR

Uraloğlu, uluslararası standartlardaki uygulamaların, yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının havayolu işletmelerinin sorumlulukları arasında bulunduğunu hatırlatarak, “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, hem yolcu memnuniyetini artıracak hem de işletmelerimizin uluslararası saygınlığını yükseltecektir.” ifadesini kullandı.