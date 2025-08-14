Uefa Açıklama Yaptı: İnsanlık Mesajı

Spor

UEFA’DAN SAVAŞ SUÇLARINA KARŞI ÇAĞRI

UEFA, Süper Kupa maçı öncesinde dünyadaki savaş suçlarının sona ermesi için bir çağrı yaptı. Maç öncesi seremonisinde “Çocukları öldürmeyi durdur, sivilleri öldürmeyi durdur” yazılı pankart açıldı. Bu mesaj, Paris Saint Germain ile Tottenham maçı başlamadan önce her iki takımın futbolcuları tarafından paylaşıldı. Pankart, Filistin, Ukrayna, Afganistan, Irak ve Nijerya’dan gelen çocuklar tarafından taşındı.

UEFA’nın mesajının ardından, madalya töreninde iki Gazzeli çocuk, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in yanında yer aldı. Ancak UEFA’nın bu mesajında İsrail’in isminin anılmaması bazı tepkilere yol açtı. Mesajın altında binlerce olumsuz yorum ve “yazıklar olsun”, “utanmazlar” gibi ifadeler görüldü.

“SİYASİ DEĞİL, İNSANİ BİR MESAJ”

UEFA’dan bir yetkili, bu mesajın siyasi değil, insanlık mesajı olduğunu belirtti. Ayrıca, mesajın yalnızca sağduyu ile ilgili olduğunu vurguladı. Üstelik, Muhammed Salah’ın geçen hafta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli futbolcu için düzenlediği anma töreni öncesinde bu etkinliğin planlandığını da belirtti.

ELEŞTİRİLERLE YÜZLEŞTİ

UEFA, daha önce yaptığı taziye mesajında, geçen hafta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Süleyman Ubeyd’in ölüm şekli ve yerini belirtmediği için eleştirilmişti. Mohamed Salah da dahil olmak üzere birçok kişi, UEFA’ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

