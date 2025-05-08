uefa-avrupa-ligi-finali-belirlendi

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI TAMAMLANDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları sona erdi. İngiltere’nin iki temsilcisi olan Manchester United ve Tottenham Hotspur, rakiplerini yenerek finale yükseldi. Bu iki ekip arasındaki final maçı 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya’nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı’nda gerçekleşecek.

MANÇESTER UNITED RÖVANŞTA 4 GOL ATTI

İlk maçı 3-0’lık skorla kazanan Manchester United, rövanş karşılaşmasında Athletic Bilbao’yu kendi sahasında ağırladı. Manchester United, 72 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Höjlund’un attığı gollerle 4-1’lik galibiyete ulaştı ve finale adını yazdırdı. Ayrıca, Manchester United’ın yedekler arasında yer alan milli kaleci Altay Bayındır da dikkat çekti. Athletic Bilbao’nun golü ise 31. dakikada Mikel Jauregizar’dan geldi.

TOTTENHAM, RÖVANŞTA 2 GOLLE GALİP GELDİ

Tottenham Hotspur, ilk maçta 3-1’lik üstünlük sağladığı Bodo/Glimt ile oynadığı rövanşta, deplasmanda sahaya çıktı. Tottenham, 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro’nun attığı gollerle 2-0 galip gelerek finale ulaşmayı başardı.