Uefa Avrupa Ligi Kuraları Çekildi!

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE RAKİPLER BELİ OLDU

2025/26 sezonuna ait UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kuraları çekildi. Kura çekimlerinde 2. torbadan katılan Fenerbahçe’nin yarışacağı toplam 8 rakip elendi. Sarı lacivertli ekip için belirlenen rakipler arasında Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, S.Bükreş, Stuttgart ve Brann yer alıyor.

KURALLAR VE FİKSTÜR DUYURUSU

Kuralar ile birlikte takımların yapacağı maçların fikstürü, tarihleri ve başlama saatleri ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Bu detaylar, 31 Ağustos Pazar günü en geç duyurulacak.

FINAL MAÇI İSTANBUL’DA OLACAK

2025/26 sezonunun final maçı 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyon, Fenerbahçe’nin uluslararası arenadaki hedefleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.

