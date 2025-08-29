Uefa Avrupa Ligi Maç Tarihleri 2025

FENERBAHÇE UEFA AVROPA LİGİ’NDE DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Kura çekimlerinin yapılmasının ardından, sarı-lacivertli takımın grup aşamasındaki rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe, güçlü ekiplerin bulunduğu grupta üst tura yükselmek için mücadele edecek.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Taraftarların dört gözle beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor: 1. Hafta: 24-25 Eylül 2025, 2. Hafta: 2 Ekim 2025, 3. Hafta: 23 Ekim 2025, 4. Hafta: 6 Kasım 2025, 5. Hafta: 27 Kasım 2025, 6. Hafta: 11 Aralık 2025, 7. Hafta: 22 Ocak 2026, 8. Hafta: 29 Ocak 2026.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin bu önemli grup aşamasındaki rakipleri arasında, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferençvaroş, Victoria Plzen, Nice, FSCB, Stuttgart ve Brann yer alıyor. Bu takımlar karşısında Fenerbahçe, Avrupa’daki hedeflerini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.