Uefa Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli

2025/26 SEZONU KURALARI ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu lig aşaması için kuralar çekildi. İkinci torbada yer alan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı 8 rakip belirlendi. Sarı lacivertli ekibin rakipleri arasında Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D) bulunuyor.

MAÇ TARİHLERİ VE FİKSTÜR AÇIKLANACAK

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken, maç tarihleri ve başlama saatleri ilerleyen günlerde belirlenecek. Bu bilgilerin en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

FINAL MAÇI İSTANBUL’DA

2025/26 sezonunun finali 20 Mayıs 2026’da İstanbul’daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu önemli maç, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında şampiyonun belirleneceği an olacak.

