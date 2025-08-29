Uefa Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Rakipleri Belli

UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI ÇEKİLDİ

2025/26 sezonuna ait UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması kuraları gerçekleştirildi. Bu kura çekiminde 2. torbadan katılan Fenerbahçe’nin rakipleri netleşti. İşte sarı lacivertli takımın karşılaşacağı takımlar: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D).

MAÇ TARİHLERİ VE FİKSTÜR BELİRLENECEK

Kura çekimlerinde, takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak. Bu tarihler en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak. Final karşılaşması ise 20 Mayıs 2026’da İstanbul’daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek.