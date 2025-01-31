UEFA’da Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunun kura çekimi, Nyon’daki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali ise Bayern Münih’in ev sahipliği yaptığı Münih Futbol Arena’da oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ VE FİNAL GÜNÜ

Play-off turu karşılaşmaları 13 ve 20 Şubat tarihlerinde yapılacak. Bu tura yükselen takımlar ise 31 Mayıs 2025 tarihinde finalde karşılaşacak.

BİLGİLER VE EŞLEŞMELER

Devler Ligi’nde meydana gelen eşleşmeler şu şekilde belirlendi:

Brest-Paris St Germain

Benfica-Monaco

Juventus-PSV

Feyenoord-Milan

Manchester City-Real Madrid

Club Brugge-Atalanta

Sporting-Borussia Dortmund

Bayern Münih-Celtic