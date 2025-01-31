UEFA’da Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi

KURA ÇEKİMİ YAPILDI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunun kura çekimi, Nyon’daki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali ise Bayern Münih’in ev sahipliği yaptığı Münih Futbol Arena’da oynanacak.
MAÇ TARİHLERİ VE FİNAL GÜNÜ
Play-off turu karşılaşmaları 13 ve 20 Şubat tarihlerinde yapılacak. Bu tura yükselen takımlar ise 31 Mayıs 2025 tarihinde finalde karşılaşacak.
BİLGİLER VE EŞLEŞMELER
Devler Ligi’nde meydana gelen eşleşmeler şu şekilde belirlendi:
Brest-Paris St Germain
Benfica-Monaco
Juventus-PSV
Feyenoord-Milan
Manchester City-Real Madrid
Club Brugge-Atalanta
Sporting-Borussia Dortmund
Bayern Münih-Celtic