UEFA’dan En Çok Geliri Galatasaray Aldı

2024-25 SEZONUNDA TÜRK TAKIMLARININ PERFORMANSI

Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, 2024-25 sezonunda çeyrek final maçları öncesinde elenmekten kurtulamadı. UEFA’nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre, Türk takımları arasında en yüksek geliri Galatasaray elde ederken, en düşük geliri Trabzonspor sağladı.

GALATASARAY’IN MALİ DURUMU

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off aşamasında katıldı ve Young Boys ile eşleşti. Ancak, İsviçre ekibine karşı her iki maçta da mağlup olarak “Devler Ligi”ne giremedi. Böylelikle, yaklaşık 40 milyon euro tutarındaki para ödülünü kaybetmiş oldu. Şampiyonlar Ligi’ni kıl payı kaçıran Galatasaray, bununla birlikte bir nevi “teselli ödülü” olarak nitelendirebileceğimiz 4,29 milyon euroyu kasasına koymayı başardı ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam ediyor.