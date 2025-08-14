UEFA, İsrail’i Anmadı, Tepkiler Geliyor

SAVAŞ SUÇLARINA SON ÇAĞRISI

UEFA, Süper Kupa maçı öncesinde dünya genelinde savaş suçlarının sona ermesi için bir çağrı yaptı. Maç öncesi seremonide futbolcular, “Çocukları öldürmeyi durdur, sivilleri öldürmeyi durdur” yazılı pankartı açtı. Paris Saint Germain ile Tottenham maçı başlamadan önce, bu pankartı Filistin, Ukrayna, Afganistan, Irak ve Nijerya’dan gelen çocuklar taşıdı. Pankartın açılmasının ardından, madalya töreninde iki Gazzeli çocuk da UEFA Başkanı Ceferin’in yanında yer aldı.

TEPKİLERİN ARTIŞI

UEFA’nın bu mesajın yayımlanmasında İsrail’in ismini anmaması, birçok tepki çekti. Konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarının altında “yazıklar olsun”, “utanmazlar” gibi yorumlar dikkat çekti. UEFA, bu durumla ilgili hemen bir açıklama yaptı.

İNSANİ MESAJ VURGUSU

UEFA’dan bir yetkili, mesajın siyasi değil, insani bir mesaj olduğunu, aslında bunun sadece sağduyu ile ilgili olduğunu ifade etti. Ayrıca, Premier Lig yıldızı Muhammed Salah’ın, geçen hafta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli futbolcu için düzenlediği anma töreninin çok önceden planlanmış olduğu belirtildi.

UEFA, geçtiğimiz hafta İsrail saldırısında yaşamını yitiren Filistinli futbolcu Süleyman Ubeyd için paylaştığı taziye mesajında, ölüm şekli ve yerini belirtmediği için eleştirilere hedef oldu. Özellikle Mohamed Salah başta olmak üzere, binlerce kişi UEFA’ya tepki gösterdi.