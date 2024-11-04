“UEFA’nın Beşiktaş’a Getirdiği Kısıtlama”

BEŞİKTAŞ-MACCABI TEL AVİV MAÇI İÇİN YENİ KARAR

UEFA, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında yapılacak olan maçın İstanbul’da gerçekleştirilmemesi yönünde bir tercih yaptı. TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, maçın hangi ülkede ve hangi stadyumda oynanacağı hafta sonuna kadar netleşecek.

GEÇMİŞTEKİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Beşiktaş Basketbol Takımı da, İsrail takımına karşı olan Hapoel Shlomo karşılaşmasını güvenlik nedenleriyle İstanbul yerine tarafsız saha olarak Sırbistan’da oynamıştı. Bu durum, alınan güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gösteriyor.