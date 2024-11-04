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Spor

“UEFA’nın Çizdiği Tarafsız Sahalar”

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UEFA’DAN SKANDAL KARAR

Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşmanın yeri hakkında UEFA’nın aldığı karara göre, maç tarafsız sahada gerçekleştirilecek. 28 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan bu maç için UEFA’nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaparak kararını ilettiği bildirildi. Beşiktaş kulübü, TFF’den alacağı resmi yazının ardından durumu kamuoyuna duyuracak.

STADYUM BİLGİSİ İLERLEYEN GÜNLERDE DUYURULACAK

Hangi ülke ve stadyumda oynanacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Daha önce de Beşiktaş Basketbol Takımı, güvenlik gerekçesiyle İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile olan karşılaşmasını Sırbistan’da tarafsız sahada oynamıştı. Benzer durumlardan dolayı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes de EuroLeague’de Maccabi ile oynadığı maçları başka ülkelerde gerçekleştirmişti.

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