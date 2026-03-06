UEFA Real Madrid’e Irkçılık Nedeniyle Ceza Verdi

İSPANYA’NIN REAL MADRID’E PARA CEZASI GELDİ

UEFA, İspanyol kulübü Real Madrid’e taraftarlarının “ırkçı davranışları” sebebiyle 15 bin avro para cezası uyguladı. Yapılan resmi açıklamada, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica karşısında gerçekleşen rövanş müsabakasında taraftarlarının sergilediği “ırkçı ve ayrımcı tutumlar” dolayısıyla bu cezaya maruz kaldığı ifade edildi.

CEZANIN İÇERİĞİ BELLİ OLDU

Ayrıca, Real Madrid’e bir kısmi tribün kapatma cezası verildiği fakat bu cezanın karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı bildirildi. Bu durum, kulübün gelecekte benzer olayların önüne geçmesini umuyor.