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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta Maçları

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 4. HAFTA PERDESİ AÇILIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftanın oyunları, yarın 9 farklı mücadele ile başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatı çerçevesinde düzenlenen Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda, 4. hafta mücadelesi yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) aşağıdaki gibidir:

Yarın:
20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)
23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

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