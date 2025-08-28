UEFA Şampiyonlar Ligi Kuraları Çekildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI ÇEKİLDİ

UEFA’nın Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonu olarak bilinen Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması kurası, Monako’da gerçekleştirildi. Bu yıl, organizasyona katılacak olan 36 takım, UEFA katsayı sıralamalarına göre 4 farklı torbada gruplandırıldı ve her bir takım için 8 rakip belirlendi.

FİKSTÜR TARİHLERİ AÇIKLANACAK

Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak.

GALATASARAY’IN KURALARI

Tek Türk temsilcisi Galatasaray, kura çekimini 4. torbadan tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvada diğer torbalardan ikişer takımla eşleşecek. Her torbadan bir takımla Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ve bir takım ile de deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union Saint-Gilloise ile mücadele edecek.

BİRİNCİ TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Manchester City, Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray ve Monaco ile karşılaşacak. Paris Saint Germain, Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle ve Athletic Bilbao ile oynayacak. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiakos, Monaco ve Kairat ile mücadele edecek. Bayern Münih, Chelsea, Paris Saint Germain, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union ve Pafos ile karşılaşacak. Liverpool’un rakipleri ise Real Madrid, Inter, Atletico, Frankfurt, PSV, Marsilya, Karabağ ve Galatasaray.

İKİNCİ TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Arsenal, Bayern Münih, Inter, Atletico, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat ve Athletic Bilbao ile eşleşecek. B. Leverkusen, Manchester City, Paris Saint Germain, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle ve Kopenhag ile mücadele edecek. Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union ve Galatasaray ile karşılaşacak. Benfica, Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ ve Newcastle ile oynayacak.

ÜÇÜNCÜ TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Tottenham, Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Kopenhag ve Monaco ile karşılaşacak. PSV, Bayern Münih, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union ve Newcastle ile eşleşecek. Ajax, Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsilya, Galatasaray ve Karabağ ile mücadele edecek. Napoli, Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, Karabağ ve Kopenhag ile oynayacak.

DÖRDÜNCÜ TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Galatasaray’ın rakipleri arasında Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) yer alıyor. Kopenhag, Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat ve Karabağ ile eşleşiyor. Monaco, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo, Galatasaray ve Pafos ile mücadele edecek.

LİG FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Şampiyonlar Ligi’nde her takım, iç ve dış sahada toplam 8 maça çıkacak. Lig aşaması tamamlandıktan sonra ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım ise play-off ile son 16 turuna katılmak için mücadele edecek. İlk 24’ün dışında kalan ekipler, organizasyona veda edecek. Fikstür en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak ve ilk hafta maçları 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Lig etabı 28 Ocak 2026’da tamamlanacak ve final 30 Mayıs 2026’da Macaristan’ın Budapeşte şehrinde oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ VE PLANLAMASI

Şampiyonlar Ligi’nde maç tarihleri şu şekilde planlandı:

1. Hafta: 16-18 Eylül

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim

3. Hafta: 21-22 Ekim

4. Hafta: 4-5 Kasım

5. Hafta: 25-26 Kasım

6. Hafta: 9-10 Aralık

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026