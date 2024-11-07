UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona Fark Yaratıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 25 GOL ATILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında gerçekleşen 9 maçta toplamda 25 gol atıldı. Bu hafta dikkat çeken karşılaşmalardan biri, İspanyol temsilcisi Barcelona ile Sırbistan ekibi Kızılyıldız arasında oldu. Barcelona, Kızılyıldız’ı 5-2’lik skorla mağlup ederek puanını 9’a yükseltti.

BARCELONA’NIN GALİBİYET GOLLERI

Katalan ekibinin galibiyet gollerini sırasıyla 13. dakikada Inigo Martinez, 43 ve 53. dakikalarda Robert Lewandowski, 55. dakikada Raphinha ve 76. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Kızılyıldız ise, 27. dakikada Rade Krunic’in asistinde Silas Katompa Mvumpa ile bir gol bulurken, 84. dakikada Felício Milson ile skoru tamamladı.