UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid Yenildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’nde ÇEYREK FİNAL MAÇLARI BAŞLADI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri, oynanan iki maçla başladı. Devler Ligi’nin son şampiyonu olan Real Madrid, Arsenal ile karşılaşırken, deplasmanda 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Arsenal’de maçın öne çıkan ismi, frikik golleriyle dikkat çeken Declan Rice oldu. Rice, 58 ve 70. dakikalarda frikikten attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Arsenal’in 3. golü ise 75. dakikada Mikel Merino tarafından kaydedildi. Real Madrid’de Eduardo Camavinga, maçın son dakikalarında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla sahadan atıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

INTER’İN DEPLASMAN GALİBİYETİ

Gecenin diğer karşılaşmasında Inter, Bayern Münih’i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyeti Inter’e getiren goller, 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi’den geldi. Bayern Münih’in tek sayısı ise 85. dakikada Thomas Müller tarafından atıldı. Inter’de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11’de başlayarak karşılaşmanın tamamında görev aldı. Çeyrek final maçlarının rövanşları ise 16 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.