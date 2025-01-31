UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Eşleşmeleri

KURA ÇEKİMİ VE FİNAL TARIHİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunun kura çekimi, Nyon’daki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Bayern Münih’in ev sahipliğini yaptığı Münih Futbol Arena’da oynanacağı açıklandı. Play-off turu maçları ise 13 ve 20 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Finale yükselen iki takım, 31 Mayıs 2025 tarihinde birbirleriyle karşı karşıya gelecek.

EŞLEŞMELER BELİRLENDİ

Devler Ligi’ndeki eşleşmeler şunlar oldu: Brest-Paris St Germain, Benfica-Monaco, Juventus-PSV, Feyenoord-Milan, Manchester City-Real Madrid, Club Brugge-Atalanta, Sporting-Borussia Dortmund ve Bayern Münih-Celtic.