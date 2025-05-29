Uğur’un Cansız Bedeni Ormanda Bulundu

UĞUR GENÇ’İN AİLESİ ENDİŞELİYDİ

Öğretmenler Mahallesi’nde yaşayan Uğur Genç’ten haber alamayan ailesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Aile üyeleri, durumu öğrenmek için endişeli bir şekilde bekliyor.

EŞYALARINA ULAŞILDI VE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eshab-ı Kehf Mağarası yakınlarındaki ormanlık alanda Uğur Genç’e ait 01 DJ 240 plakalı otomobili tespit ediyor. Otomobilin önünde yapılan incelemede, Uğur Genç’in cansız bedeni bulunuyor.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGDA

Uğur Genç’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.