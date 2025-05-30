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Uğur’un Cesedi Ormanda Bulundu

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HABER ALAMAYAN AİLESİ DURUMU BİLDİRDİ

Öğretmenler Mahallesi’nde yaşayan Uğur Genç’ten haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Bu ihbarın ardından hızlı bir şekilde harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eshab-ı Kehf Mağarası civarında bulunan ormanlık alanda Genç’e ait 01 DJ 240 plakalı otomobili buldu.

OTOPSİ İÇİN CENAZE MORGA KALDIRILDI

Otomobilin önünde gerçekleştirilen incelemede, Uğur Genç’in cansız bedeni tespit edildi. Genç’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili süreç devam ediyor.

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