Uğur Yücel’den Espirili Avşar Yanıtı

GALADA YENİ GÖRÜNTÜLER

Başrollerini Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı “Aşkın Dünkü Çocukları” filmine ilişkin galası, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Yönetmen Levent Onan’ın üstlendiği bu yapım, oldukça ilgi çekti.

HÜLYA AVŞAR’DAN ESPRİLİ SORU

Galada Hülya Avşar, Uğur Yücel’e “Benimle filmde aşk yaşadığın için nasıl hissediyorsun?” sorusunu yöneltti. Yücel, bu soruya esprili bir şekilde karşılık vererek, “Monica Bellucci bekledim. Ama gele gele Hülya geldi.” şeklinde yanıt verdi.