Uğurcan Çakır Final Açıklaması Yaptı

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇINA HAZIR

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yarın Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te karşılaşacak. Maçın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Kritik mücadele öncesi Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

KUPAYI KAZANMA İSTEĞİ

Uğurcan Çakır, “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız” şeklinde konuştu.

Uğurcan, “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz” diyerek maça verdikleri önemi vurguladı.

SON İDMANDA KENDİMİ DENEDİM

Trabzonspor kalecisi, “Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera hakkında da yorumda bulunan Çakır, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim” sözlerini dile getirdi.