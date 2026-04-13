Uğurcan Çakır İçin Bayern Münih’ten Ciddi Teklif Gündemde

ugurcan-cakir-icin-bayern-munih-ten-ciddi-teklif-gundemde

Uzun yıllar kalede kalmış olan Fernando Muslera ile yolların ayrılmasının ardından, yaz transfer döneminin son günlerinde 27.5 milyon euro + KDV gibi büyük bir bedelle Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır, Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.

Sarı-kırmızılı formayı giymeye başladığı günden itibaren hem Trendyol Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu atmosferde kalesinde büyük bir performans sergileyen milli kaleci, gösterdiği üstün başarıyla kıtanın dev kulüplerinin gözdesi haline geldi.

ALMANYA’DAN İLGİ!

Dünya çapında tanınan Transfermarkt platformunun aktardığı bilgilere göre; Bundesliga’nın en güçlü takımlarından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’ndeki refleksleri ve liderlik özelliği ile parlayan Uğurcan Çakır’ı izlemeye aldı. Kaledeki kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Bavyera ekibi, milli kalecinin menajeriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

TEKLİF MİKTARI: 30 MİLYON EURO!

Alman kulübünün, transfer işlemlerini sonlandırmak için oldukça kararlı olduğu ve başlangıç olarak Galatasaray yönetimine 30 milyon euroluk resmi bir teklif iletmeye hazırladığı bildirildi.

Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün bu iddialı teklife vereceği yanıt belli olmuş durumda. Sezonun başında oyuncunun bonservisi için 27.5 milyon euro + KDV ödeyen Galatasaray yönetiminin, bu seviyedeki bir rakamı düşük bularak Bayern Münih’in 30 milyon euroluk teklifini kesin bir dille reddetmesi bekleniyor.

