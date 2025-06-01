Uğurcan Çakır İle Anlaşma Sağlandı

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFER DURUMU NETLEŞİYOR

Uğurcan Çakır, bir imzaya oldukça yakın durumda. Trabzonspor altyapısından yetişen ve uzun süredir kaleyi koruyan tecrübeli kaleci, kaptanlık görevini de üstleniyor. Çakır için son zamanlarda çeşitli haberler ortaya çıkmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Uğurcan Çakır içinse beklenmedik bir durum gelişiyor.

TRABZONSPOR’DA YENİ GELİŞMELER

Süper Lig’de bu sezon beklenen başarıyı elde edemeyen Trabzonspor, Uğurcan Çakır için harekete geçiyor. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır’ın başka bir Süper Lig takımına transfer olmasının söz konusu olmadığını belirtmişti. Şimdi ise milli kaleci için beklenen olay şekilleniyor.