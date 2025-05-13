Ukrayna Barış Müzakereleri İstanbul’da Başlacak

DIPLOMATIK TRAFIK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışçıl bir çözüm bulmak ve ateşkese giden yolu açmak için yoğun bir diplomasi yürütüyor. Rubio, Avrupa’daki üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri ile İstanbul’da 15 Mayıs’ta başlayacak barış müzakerelerine hazırlık yapmayı hedefliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin Ukrayna’da kalıcı barış için kritik adımları içerdiğini belirtiyor.

GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rubio’nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bu görüşmelerde, Ukrayna’da ateşkese giden yol ve kalıcı barış süreci için atılabilecek adımlar ele alındı. Bakanlık, liderlerin bu süreçteki koordinasyonun önemine dikkat çektiğini aktarıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlanmasını teklif etti. Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşmelere ev sahipliği yapmasını isteyeceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise İstanbul’daki görüşmelerin olumlu sonuç doğuracağına inandığını belirtti. Trump, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” diyerek İstanbul zirvesine katılma olasılığını açık bıraktı.

KRİTİK HAFTA

Rubio’nun Avrupa’daki liderlerle yaptığı görüşmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış çabalarının hızlandığı bir dönemde yaşanıyor. Daha önce Paris ve Londra’da yapılan görüşmelerde, ABD’nin önerdiği ateşkes çerçevesi ele alınmıştı, ancak taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamıştı. İstanbul’da gerçekleştirilecek müzakereler, hem Ukrayna’nın hem de Rusya’nın somut öneriler sunması gereken bir zamana denk geliyor. Rubio’nun, Avrupa’daki müttefikleri bu sürece daha fazla destek vermeye çağırdığı biliniyor.