Ukrayna’dan 30 Günlük Ateşkes Açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha’dan Dikkat Çeken Açıklama

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden gerilim sırasında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sybiha, “Rusya ile 30 günlük ateşkese hazırız” ifadesiyle birlikte, Ukrayna’nın pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Kiev’deki Önemli Toplantı

Bu girişimin, bugün Kiev’de gerçekleşen Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin katıldığı toplantıda koordine edildiğini belirten Sybiha, “Eğer Rusya kabul ederse ve etkili bir izleme sağlanırsa, uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir” diye değerlendirdi. Toplantının ardından katılımcılar, konuyu görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile iletişime geçti.

Kremlin’den Yanıt Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya ve Ukrayna’nın 30 günlük bir ateşkes ilan etme çağrısında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, ateşkesin kabul edilmesi durumunda Batılı ülkelerden Kiev’e yapılan silah teslimatlarının da durdurulması gerektiğini vurguladı.