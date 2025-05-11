Ukrayna’dan 30 Günlük Ateşkes Açıklaması!

Ukrayna Dışişleri Bakanı’ndan önemli açıklama

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha’dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sybiha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Rusya ile 30 günlük ateşkese hazırız” ifadesini kullandı. Bakan, Ukrayna’nın pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu söyledi.

ateşkes barış görüşmelerini destekleyebilir

Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin katıldığı toplantıda bu adımın koordine edildiğini belirten Sybiha, “Eğer Rusya kabul ederse ve etkili bir izleme sağlanırsa, uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir” değerlendirmesinde bulundu. Toplantının ardından katılımcılar, bu konuyu görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile iletişime geçti.

kremlin’den ateşkes yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna’yı 30 günlük bir ateşkes ilan etmeye çağırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, ateşkesin kabul edilmesi durumunda Batılı ülkelerden Kiev’e yapılan silah teslimatlarının da durdurulması gerektiğini vurguladı.