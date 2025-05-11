Ukrayna’dan 30 Günlük ATEŞKES Açıklaması!

UKRAYNA’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Sybiha, Ukrayna’nın pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu. “Rusya ile 30 günlük ateşkese hazırız” ifadesini kullanan Bakan, bu adımın önemini vurguladı.

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN İVME

Sybiha, bu adımın bugün Kiev’de gerçekleştirilen Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda koordine edildiğini belirtti. “Uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir” diyerek, Rusya’nın kabul etmesi durumunda bu sürecin başlaması için gerekli şartlar sağlanabilir mesajını verdi. Görüşmelerin ardından katılımcılar, konuyu değerlendirmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile iletişime geçti.

KREMLİN’DEN ATEŞKES YANITI

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya ve Ukrayna’dan 30 günlük bir ateşkes ilan etmelerini istedi. Bu açıklamaların ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ateşkesin kabul edilmesi halinde Batılı ülkelerden Kiev’e yapılan silah teslimatlarının durdurulması gerektiğini vurguladı.