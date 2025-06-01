Ukrayna’dan Rusya’ya İHA Saldırısı Yapıldı

BARIŞ MASASINI TEHLİKEYE ATAN GİRİŞİMLER

Ukrayna istihbaratı, geniş kapsamlı bir İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

RUS HAVA KUVVETLERİ HEDEF ALINDI

Saldırıda, Rus hava kuvvetlerine ait A-50, TU-95 ve TU-22 tipi stratejik bombardıman uçakları hedef alındı. Bu uçakların, Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarında kullanıldığı bilgisi verildi.

40’TAN FAZLA UÇAK VURULDU

Ukrayna basınına yansıyan bilgilere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’nın iç bölgesindeki hava üslerinde ’40’tan fazla’ Rus bombardıman uçağını vurduğunu açıkladı.

BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada “Rusya’da stratejik bombardıman uçakları toplu halde yanıyor” ifadesine yer verildi. Ukrayna’nın “düşman bombardıman uçaklarını imha etmeyi amaçlayan büyük çaplı özel bir operasyon” yürüttüğü bildirildi. Bu saldırılar, eğer doğrulanırsa, savaşın başlangıcından bu yana Rusya’ya verilen en büyük hasar olabilir.

UZUN YILLARDIR BEKLENEN SALDIRI

Ukrayna istihbaratının SBU tarafından “Web” adı verilen operasyon bir buçuk senedir hazırlanıyordu. Operasyon, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından onaylandı ve SBU Başkanı Vasily Malyuk tarafından uygulandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Ukrayna’nın İHA saldırılarına ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı. Bu görüntülerde İHA’ların pistte duran uçaklara çarpma ve patlama anları yer alıyor. Uçakların vurulduğu üssün Rusya’nın Irkutsk bölgesinde olduğu belirtildi.

BAŞKA ÜSLERDE VURULDU

Bazı raporlar, Murmansk yakınlarındaki Olenya Hava Üssü’nde başka uçaklara da saldırı düzenlendiğini öne sürüyor. Rus medyası, Murmansk’taki saldırıyı bildiriyor fakat hava savunmalarının çalıştığını iddia ediyor.

RUSYA SALDIRIYI DUYURDU

Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Sredny köyünde bir askeri birliğe İHA saldırısı düzenlendiğini doğruladı ancak saldırıya ilişkin ayrıntı vermedi.

RUSYA ALARM DURUMUNDA

Rus basınında yer alan iddialara göre, saldırının ardından Rus lider Putin, bugün Güvenlik Konseyi’ni toplayacak.