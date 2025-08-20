Ukrayna Gündemi: Erdoğan, Putin’le Görüştü

ERDOĞAN VE PUTİN TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD’de yapılan Trump-Putin ve Trump-Zelenski buluşmalarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi Rus haber ajansı Interfax duyurdu. Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna oldu ve liderler ayrıca bölgesel konuları da ele aldı.

ALASKA ZİRVESİ SONRASINDAKİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska’da buluşmuştu. Buradaki görüşmelerde de yine Ukrayna gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirve sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti ve Alaska zirvesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

LAVROV’DAN İSTANBUL ANLAŞMASINA VURGU

Erdoğan-Putin görüşmesine ek olarak, Ukrayna’daki savaşla ilgili yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD, Ukrayna krizinin kökünde yatan sebepleri giderek daha iyi anlıyor” dedi. Lavrov, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek” diyerek, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez” ifadesini kullandı.