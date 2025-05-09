Ukrayna Parlamentosu, Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan maden anlaşmasını onayladı. Bu adım, Kiev’in Washington’dan gelecek askeri yardımları artırmasını ve Rusya’ya karşı mücadelede elini güçlendirmesini umduğu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Anlaşma, 338 oyla kabul edildi ve ret oyu kullanılmadı, ancak bazı milletvekilleri bu konuda endişelerini dile getirdi.

ANLAŞMA ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Bazı vekiller, hükümetin anlaşma hakkında yeterli bilgi sunmadığını ve çeşitli tavizlere dair detayların belirsiz olduğunu savundu. Özellikle, Ukrayna’nın yeniden inşası için önerilen yatırım fonunun nasıl yönetileceği ve katkıların nasıl sağlanacağı üzerine soru işaretleri oluştu. Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, bu endişelere yanıt vermek üzere perşembe sabahı bir basın toplantısı düzenledi. Svyrydenko, “Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ile ABD arasında tarihi Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Bu belge yalnızca hukuki bir metin değil; ana stratejik ortağımızla ilişkimizin yeni bir modeli için temel oluşturuyor.” diye konuştu. Hükümet, fonun birkaç hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi ve ayrıntıların iki ek belgeyle daha sonra açıklanacağı belirtildi.

OLAYLARIN ZAMANI

Oylamanın zamanlaması dikkat çekiyor. Bu gelişme, Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nda Berlin’deki parlamento ele geçirişinin 80. yılını askeri törenle kutlamasından bir gün önce gerçekleşti. Ayrıca, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rus topraklarını hedef aldığı bir dönemde olması, Kiev’in pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan bir gelişim olarak değerlendiriliyor. Ukrayna, Rusya’nın ilhak ettiği toprakların tanınması ve kalıcı tarafsızlık taleplerine açık bir dille karşı çıkıyor. Bu şartların kabul edilmesinin ülkenin teslimiyetine ve savunmasız kalmasına neden olabileceğini savunuyor.