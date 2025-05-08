UKRAYNA PARLAMENTOSU ANLAŞMAYI ONAYLADI

Ukrayna Parlamentosu, Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan maden anlaşmasını onayladı. Bu önemli adımın Washington’dan gelecek askeri yardımların sağlanmasına zemin oluşturması ve Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna’nın elini güçlendirmesi bekleniyor. Anlaşmaya dair bazı milletvekillerinin çekinceleri olsa da, 338 oyla kabul edildi ve ret oyu verilmedi.

ANLAŞMAYA YÖNELİK ŞÜPHELERE YANIT

Bazı vekiller, hükümetin anlaşma hakkında yeterli bilgi sağlamadığını ve verilecek tavizlerin detaylarının belirsiz olduğunu belirtti. Özellikle, Ukrayna’nın yeniden inşası için planlanan yatırım fonunun yönetimi ve katkıların sağlanma yöntemleri hakkında sorular gündeme geldi. Ancak Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, bu endişelere yanıt vermek üzere Perşembe sabahı bir basın toplantısı düzenledi. Svyrydenko, “Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ile ABD arasında tarihi Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Bu belge yalnızca hukuki bir metin değil. Ana stratejik ortağımızla ilişkimizin yeni bir modeli için temel oluşturuyor.” ifadelerini kullandı. Hükümet, fonun birkaç hafta içinde işlemeye başlayacağını ve detayların iki ek belge ile daha sonra kamuya açıklanacağını duyurdu.

OYLAMANIN ZAMANLAMASI ANLAMLI

Oylamanın zamanlaması dikkat çekiciydi. Bu gelişme, Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nda Berlin’deki parlamentoyu ele geçirişinin 80. yılının askeri törenle kutlanmasından bir gün önce gerçekleşti. Aynı zamanda Ukrayna’nın insansız hava araçları ile Rus topraklarına saldırdığı bir dönemde yaşanması, Kiev’in pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ukrayna, Rusya’nın ilhak ettiği toprakların tanınması ve kalıcı tarafsızlık taleplerine kesin bir dille karşı çıkıyor. Ülke, bu şartların kabul edilmesinin teslimiyet anlamına geleceğini ve ulusal savunmayı tehlikeye atacağını savunuyor.